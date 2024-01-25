دراجي:”العودة الى نقطة الصفر لا تلغي تماما ما قدمه بلماضي”

ثمن الإعلامي حفيظ دراجي، العمل الذي قدمه المدرب جمال بلماضي، طيلة فترة إشرافه على العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وكتب دراجي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”:”العودة الى نقطة الصفر لا تلغي تماما ما قدمه بلماضي، وما تركه من إيجابيات نبقى نثمنها و نحتفظ بها”.

وأكد الدراجي أن العمل الذي تركه بلماضي سيساعد المدرب الجديد لرفقاء القائد رياض محرز بالقول:”ما تركه من إيجابيات، ويجدها المدرب القادم للخضر، سواء في أوساط المنتخب أو في الأوساط الجماهيرية التي ازدادت تعلقا ببلدها ومنتخبها، رغم الشرخ الذي حدث في الأوساط الإعلامية والجماهيرية بسبب الصدام الدائم”.