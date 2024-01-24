دراجي:”بعد الإقصاء يجب التصحيح وتغيير ما يجب أن يتغير”

تفاعل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، مع الإقصاء المُبكر للمنتخب الوطني، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وإكتفاء رفقاء القائد رياض محرز، بنقطتين فقط من تعادلين أمام أنغولا وبوركينا فاسو، والخسارة أمام موريتانيا.

وكتب الإعلامي حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” بعد نهاية مواجهة موريتانيا: “الكلام سهل عند الخسارة و في لحظات الغضب، لكن الحكمة تقتضي أن نعترف بنهاية مرحلة وليس نهاية العالم”.

وطالب دراجي بتصحيح مسار المنتخب الوطني تحسبا لقادم الإستحقاقات:”غدا يوم آخر، نحتاج فيه إلى وقفة للتقييم والتصحيح وتغيير ما يجب أن يتغير لأن الحياة تستمر ، و بلدنا يستحق منا مزيدا من الحب والجهد و التضحيات”.