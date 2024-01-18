دراجي:”لا يمكن الحُكم على المنتخب الوطني قبل عودة عمورة”

أكد الإعلامي الجزائري بشبكة “بيين سبورتس” القطرية، حفيظ دراجي، أنه لا يمكن الحكم على مستوى المنتخب الوطني، بعد تعادله مع نظيره الأنغولي.

وكتب الإعلامي حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”:”نتيجة التعادل أمام أنغولا لم تكن سيئة رغم أنها كانت تحمل طعم الخسارة”.

وأوضح دراجي:”لا يمكن الحكم على المنتخب الجزائري بشكل قطعي قبل مواجهته الثانية التي ستشهد عودة المهاجم محمد لمين عمورة”.

يجدر الإشارة، سيستنفذ لاعب المنتخب الوطني محمد أمين عمورة، عقوبته المسلطة من “الكاف” بعد تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن غاب عن مواجهة أنغولا.

وسيكون لاعب سانت جيلواز، تحت تصرف الناخب جمال بلماضي، لتقديم الدعم اللازم لخط الهجوم للمنتخب الوطني.