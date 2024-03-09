دراجي:”من حق عدلي إختيار اللعب لفرنسا ولكن..”

تطرق الإعلامي الجزائري بشبكة قنوات بيين سبورتس، حفيظ دراجي، إلى موضوع إختيار اللاعب الفرانكو الجزائري ياسين عدلي اللعب مع المنتخب الفرنسي، وتجاهل الخضر.

ونشر الإعلامي حفيظ دراجي، مقال رأي عبر موقع العربي الجديد، والذي إنتقد من خلال قرار اللاعب بالقول:”خيار ياسين عدلي لم يكن جديداً ولا مفاجئاً، بل يعود إلى 3 سنوات من قبل”.

وأضاف دراجي:” الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، تواصل مع عدلي، وعرض عليه الالتحاق بالخضر، مباشرة بعد انضمامه إلى فريق ميلان وإعارته الى نادي بوردو”.

وأوضح دراجي:”عدلي كان دائماً يتحجج بضرورة منحه الوقت الكافي للتفكير قبل أن يرفض الفكرة كلية عشية كأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار”.

وتابع الإعلامي الجزائري في مقاله:”من حق ياسين عدلي اختيار فرنسا أو الجزائر دون الحاجة الى تبرير خياره باعتباره حاملاً للجنسيتين، لكن لا يجب أن تكون الجزائر خياراً ثانياً يضطر الى اتخاذه اللاعب عندما تغلق أبواب فرنسا في وجهه مثلما حدث مع حسام عوار الذي كان سعيداً باستدعائه للمنتخب الفرنسي الذي عمل جاهداً من أجل الوصول اليه، لكن بعد 3 سنوات عاد عن قراره كاشفاً عن ندمه لاختيار فرنسا على حساب الجزائر، وقائلاً إن الانضمام إلى المنتخب الجزائري كان خيار القلب، ملمحاً الى أن الخيار الأول كان للعقل والمصلحة الفنية والمادية والرياضية”.