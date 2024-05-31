دراجي:”هذه هي المشكلة بين محرز و بيتكوفيتش

تطرق الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، عن سبب غياب اللاعب الدولي رياض محرز، عن التربص المقبل للمنتخب الوطني مطلع شهر جوان.

والذي تتخلله مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وصرح الإعلامي حفيظ دراجي، اليوم الجمعة لموقع “وين وين” القطري:”غياب محرز عن تربص المنتخب الوطني ليس مشكلة، بل المشكلة في إنعدام التواصل بين المدرب واللاعب”.

وأضاف دراجي:”مشكلة أخرى هي هل سيستمر محرز مع المنتخب الوطني أم سيعتزل دوليا.. في كلتا الحالتين رياض محرز على حق والمدرب كذلك من حقه الإستغناء عن محرز أو الإصرار على مواصلته لمشواره مع المنتخب”.

وتابع المتحدث:”رياض محرز يبقى قيمة ثابتة في المنتخب الوطني، وترك بصمته في الكرة الجزائرية مثل العديد من اللاعبين الدولين”.

وأوضح ذات المتحدث:”المنتخب الوطني لايزال بحاجة إلى خدمات رياض محرز رغم تراجع مستواه منذ إنضمامه إلى الأهلي السعودي”.

كما تمنى الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، أن تعود إلى نصابها، ويتراجع محرز عن غضبه. والتوفيق للمنتخب الوطني في مواجهتي غينيا وأوغندا.

ووجه الدراجي رسالة إلى الجماهير الجزائرية، بضرورة إحترام قرار رياض محرز، في حال إعلانه الإعتزال الدولي، وذكر الأشياء الجميلة التي عشناها معه.

يجدر الإشارة، سيغيب اللاعب رياض محرز، عن تربص المنتخب الوطني، الثاني تواليا، بعد أن سبق له الغياب عن تربص شهر ماري الماضي.