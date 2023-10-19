دراجي :”عطال يلعب في مدينة عنصرية وصلاح كان الأفضل له أن يسكت”

هاجم الإعلامي الجزائري في قنوات “بي ان سبورتس” حفيظ دراجي المسؤولين عن مدينة نيس التي وصفها بــ “العنصرية” في قضية معاقبة الدولي الجزائري وتغريم يوسف عطال.

كما انتقد حفيظ دراجي تأخر النجم المصري محمد صلاح في الإعلان عن موقفه بشأن متأخر، في قضية الحرب الصهيونية ضد غزة في تصريح لـ “النهار” حيث قال اليوم الخميس “لم يكن يجب على محمد صلاح آن يعتذر عن التوقيت، للحديث عن القضية الفلسطينة، 100 مليون متابع له، و ينتظر 10 أيام أن تنطق، لكن عندما يصل إلى القضية الفلسطينية، ماذا خسر صلاح لو تكلم في اليوم الأول”.

كما أضاف حفيظ دراجي “نيس مدينة عنصرية في أوروبا، عطال يعتبر عربي، بعدها أطلقوا عليه كلمات عنصرية رغم انه لا يزال صغير، الغرب وصل إلى درجة كبيرة من الحقد”.

وأردف “يجب نحن كعرب أن نتفق و نؤمن بأن الحرب ضد العرب كلنا، يجب أن نعي في أننا حرب شاملة، سجلت حضوري في المسيرة اليوم و شاركت في الوقفة التضامنية باحتشام وأنا فخور بذلك”.

وختم الإعلامي السابق في التلفزيون العمومي “يجب أن ندرك أن الحرب أن تكون شاملة، دينية وعسكرية وفكرية وإعلامية ضد كل شيء، التي تعبر عن وقوفها ضد أمريكا و إسرائيل”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti