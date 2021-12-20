دراجي يتعرض لحملة شرسة من التوانسة بسبب الخضر

تعرض المعلق الجزائري في قنواة بي أن سبورت القطرية حفيظ دراجي لحملة شرسة من الإعلاميين التونسيين بسبب تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

وإنتقد محلل قناة “بي أن سبورت” التونسي طارق ذياب المعلق حفيظ دراجي بسبب الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر، والتي يظهر فيها اللاعب إلياس شتي أمام ثلاث لاعبين من المنتخب التونسي ملقون على الأرض.

وغرّد طارق ذياب على منشور حفيظ دراجي قائلا: “شكرا على حسن أخلاقك واحترامك لزملائك يا حفيظ والف مبروك للمنتخب الجزائري”.

فيما علقت الصفحة الرسمية للترجي التونسي على تغريدة طارق ذياب: “شكرا على التجاوب كثر على ما وصاوه… و عندو مديدة يعمل أكثر من هكة مع الترجي”.