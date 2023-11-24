دراجي يدعو للقيام بوقفة رسمية تضامنية مع عطال

طالب الإعلامي الجزائري بشبكة بيين سبورتس حفيظ دراجي، الجماهير الجزائرية بالقيام بوقفة رسمية للتضامن مع لاعب المنتخب الوطني يوسف عطال.

والذي تم توقيفه عشية أمس الخميس، من قبل الشرطة الفرنسية لدى عودته للأراضي الفرنسية، بعد إختتام تربص المنتخب الوطني.

وكتب الإعلامي دراجي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” اليوم الجمعة:”ما يحدث ليوسف عطال الذي تم اعتقاله البارحة بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية، يقتضي وقفة رسمية و جماهيرية للدفاع عن ابننا أمام آلة إعلامية عنصرية تكيل بمكيالين ، كشفت عن غلها و حقدها و كراهيتها للاسلام والمسلمين و انحيازها المفضوح للكيان الصهيوني ومن يدعمها من الساسة والمؤثرين الذين يدعون كل يوم في وسائل الإعلام إلى إبادة الشعب الفلسطيني، كلنا عطال ، كلنا فلسطين”.