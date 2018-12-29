دراجي يزور المنتخب الفلسطيني ويتجاهل الخضر في الدوحة !

قام الإعلامي الجزائري بقنوات bein sport حفيظ دراجي، بزيارة مجاملة للمنتخب الفلسطيني بالعاصمة القطرية الدوحة خلال فترة تربص الفدائي قبل دخوله منافسة كأس أمم آسيا 2019.

وأثار دراجي جدلا كبيرا بتجاهله المنتخب الجزائري المحلي، الذي كان متواجدا بالعاصمة القطرية في نفس الفترة التي زار فيها المنتخب الفلسطيني.

وعلى غرار كل الجماهير الجزائرية فإن حفيظ دراجي، أظهر في العديد من المناسبات تظامنه مع القضية الفلسطينية والمنتخب الفدائي في كل المباريات التي شارك فيها.

إلا أن تجاهل المنتخب الوطني من أجل تصفية الحسابات مع المسؤولين الجدد في قطاع كرة القدم الجزائرية يعتبر خطأ أحمرا بالنسبة للجزائريين.