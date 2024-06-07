دراجي يطلق تصريحات مثيرة بعد خسارة الخضر أمام غينيا

إستغرب الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، من خسارة المنتخب الوطني الجزائري، المفاجئة أمام منافسه المنتخب الغيني.

في إطار الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2026، أمس الخميس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي إحتضنها ملعب “نيلسون مانديلا”.

وكتب الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، مستغربا من خسارة الخضر داخل الديار:”لو تعمد لاعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا، لما لعبوا بهذا الشكل التعيس و المثير للاستغراب وعلامات الاستفهام”.

وأضاف الدراجي:”خسارة منطقية للخضر أمام غينيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم , بعد شوط أول ضعيف، وشوط ثاني تعيس”.

وواصل الإعلامي الدراجي منتقدا المنتخب الوطني:”ويستمر التراجع .. فريقنا لعب بدون هوية ولا روح ولا عزيمة، وكان ضعيفا فرديا وجماعيا، بدنيا و فنيا و تكتيكيا على مستوى كل الخطوط, بشكل غريب وعجيب و محير”.

لو تعمد لاعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا، لما لعبوا بهذا الشكل التعيس و المثير للاستغراب وعلامات الاستفهام . pic.twitter.com/YIPrvyjmJF — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) June 6, 2024