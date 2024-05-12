دراجي يعزي في وفاة ضحايا الفاجعة بشاطئ “الصابلات”

قدم الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، تعازيه الخالصة في وفاة الأطفال الخمسة ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة تلاميذ بشاطئ صابلات بالجزائر العاصمة.

وقال حفيظ دراجي في منشور له على صفحته الرسمية في “الفايسبوك” “يعجز اللسان عن التعبير، خالص العزاء لأسر أطفالنا، ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة تلاميذ بشاطئ صابلات بالجزائر العاصمة أين كانوا في رحلة مدرسية سياحية”.

كما أضاف دراجي ” نعزي أنفسنا وشعبنا قبل أهاليهم لأن المصيبة كانت كبيرة، ألف رحمة ومغفرة يا أحبتي”

وختم دراجي “لكن يجب تحديد المسؤوليات حتى لا تتكرر المآسي”.