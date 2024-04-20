دراجي يفجر قنبلة.. ما هو الخطر الذي يتهدد الجمبازة الجزائرية التي تبيض ذهبا؟

طالب حفيظ دراجي الإعلامي الجزائري في القناة القطرية “بي أن سبورتس”، بحماية نجمة الجمباز الجزائرية كيليا نمور لأنها “جزائرية تبيض ذهبا”.

وقال حفيظ دراجي في منشور، له عبر الصفحة الرسمية أن “الرياضة أكثر من مجرد ناشط بدني و تسلية وترفيه، يجب أن تتحول الرياضة في الجزائر وكرة القدم بالخصوص إلى قضية دولة لا تقل شأنا عن كل القضايا الأخرى السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية”.

كما أضاف دراجي “الأمر يحتاج إلى تجنيد وتخطي وتنظيم وإنفاق واستثمار، بالمناسبة وبعيدا عن الكرة أدعو إلى مزيد من الاهتمام بالجوهرة الجزائرية، الجمبازية كيليا نمور مثلا و حمايتها قبل الألعاب الأولمبية وبعدها، أركز على كلمة حمايتها وأنا أعي ما أقول، لأنها جزائرية تبيض ذهبا”.

و أشار النجم الإعلامي الجزائري إلى الخطر المحدق بالبطلة الجزائرية، الذي قد يكون من الطرف الفرنسي و الذي يبدو أنه لا يزال حاقدا بشأن تغيير البطلة “الجزائرية التي تبيض ذهبا” لجنسيتها من الفرنسية إلى الجزائرية، كما أنه هناك خطر أخر قد يكون من الجانب المغربي الذي دخل في حرب خاسرة بعدما أثار نهضة بركان ضجة كبيرة لدى حلوله بالجزائر.

كما ختم دراجي “على فكرة أتمنى بالمناسبة إعادة الاعتبار لاتحادية الجمباز التي لا تزال من دون رئيس ولا مكتب فدرالي منذ أشهر”.