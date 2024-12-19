دراجي يقوم بالتفاتة طيبة تجاه حارس شبيبة القبائل غايا مرباح

قام الإعلامي الجزائري، بشبكة بيين سبورتس القطرية، حفيظ دراجي، بالتفاتة طيبة تجاه حارس شبيبة القبائل، غايا مرباح، المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة.

من أجل إكمال برنامجه التأهيلي، بمركز “أسبيتار” الاستشفائي.

ونشر الإعلامي حفيظ دراجي، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، صورا لجانب من زيارته لحارس الشبيبة، غايا مرباح. وأرفق المنشور بقوله: “رفقة غايا مرباح، الحارس الدولي لشبيبة القبائل الذي يعالج بمشفى “أسبيتار” بالدوحة. ويتعافى بحمد الله من الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أشهر”.

كما أثنى حفيظ دراجي على الحارس غايا مرباح، بالقول: “اكتشفت فيه رجلا محترما، وصاحب مواقف رغم كل الظروف التي مر بها في حياته ومشواره الكروي”.

و من المرتقب أن يسجل الحارس، غايا مرباح، عودته إلى الملاعب في الأسابيع القليلة القادمة بعد نهاية البرنامج التأهليلي. وخضوعه لفحوص دورية لتقييم تطور حالته قبل العودة إلى أرض الوطن والاندماج في التدريبات الجماعية لفريقه.