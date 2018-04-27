درارجة:”الحكام هلكونا وأتمنى أن يمنحوننا حقنا فقط”

فتح لاعب مولودية الجزائر وليد درارجة النار على الحكام عقب خسارة فريقه ضد إتحاد بلعباس أمسية اليوم الجمعة بهدفين لهدف وحيد.

وقال درارجة عقب اللقاء لموقع النهار أونلاين:”الكرة ماحبتش تدخل اليوم لكن الحكام في الأونة الأخيرة ماراهمش يمدونا في حقنا”.

“اليوم تم حرماني من ركلة جزاء شرعية لذلك أتمنى أن يمنحوننا حقنا مُستقبلا فقط لكن هذا ليس السبب الوحيد للهزيمة”.

وأضاف:”في اللقاءات الأخيرة لم نكن في المستوى مثلما كنا سابقا وأتمنى أن نعود للطريق الصحيح من أجل الدخول جيدا في منافسة دوري أبطال إفريقيا”.