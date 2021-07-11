درار: إجراءات ردعية لوسائل النقل والمحلات والمؤسسات المخالفة للتدابير الوقائية

قال فوزي درار المدير العام لمعهد باستور، أن الأمر المخيف حاليا هو الإرتفاع الكبير للإصابات وتدهور الوضاع الصحية في البلاد. مشيرا إلى أن الإجتماع الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية شدّد على ضرورة إتباع التدابير الوقائية.

وقال درار خلال إستضافته بتلفزيون “النهار”، أنه لن يتم التسامح مع أصحاب وسائل النقل التي لن تحترم التدابير الوقائية. حيث سيتعرض السائق إلى سحب الرخصة في حال لم يحترم العدد المسموح به للركاب. مضيفا أن أصحاب المحلات والمؤسسات والعاملين بها عليهم إحترام التدابير الوقائية وارتداء الكمامة.

ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة اللجوء إلى التلقيح لأنه الحل الوحيد للوقاية من الفيروس. كما شدد على أصحاب المخابر البالغ عددها 100 مخبر وتمتلك ماكينات ضرورة تشخيص السلالات المتحورة. مؤكدا أنهم سيتلقون الدعم من المعهد.