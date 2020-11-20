درار: إجراء إتصالات مكثفة مع المخبر الأمريكي “فايزر” للحصول على اللقاح فور توفره

قال المدير العام لمعهد باستور، الدكتور فوزي درار، أن هناك مفاوضات بين الجزائر والمخبرين الأمريكيين “فايزر” و”مودرنا ثيرابوتكس” من أجل لقاح كورونا.

وأضاف درار أمس للقناة الثانية بالإذاعة الوطنية، أن هناك مفاوضات جارية بين الجزائر والمخبرين الأمريكيين، لأن أبحاثهما في مرحلة متقدمة مع نتائج اولية.

وأوضح، درار أنه يجب إتباع خطوات أخرى على مستوى منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، وهي وكالة اعتماد تابعة لوزارة خدمات الصحة الأمريكية، قبل الحصول على “فكرة دقيقة حول الفعالية والمناعة التي يضمنها التطعيم العام.

وطمأن درار قائلا: “الشيء المهم بالنسبة لنا هو الحصول على اللقاحات الأولى” لجميع السكان، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الاكثر عرضة.

وأضاف أن الأولوية هم سلك الصحة وكبار السن وكذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، مذكرا “بالتزام” الجزائر بشراء هذا المنتوج “بأقل تكلفة” بفضل نظام “كوفاكس” (Covax) الذي يضم أكثر من 170 دولة.

وأوضح الدكتور درار في هذا الصدد أن “الأولوية بالنسبة للجزائر هي الضمان فيما يتعلق بأمن التموين”، مشيرا إلى إمكانية اقتناء اللقاح “مباشرة من ممونين آخرين ، في نفس الوقت مع نظام Covax “.

وبخصوص موعد توفر اللقاح، كشف ضيف الاذاعة الوطنية أن الجرعات الاولى من ذات اللقاح يمكن أن تكون متوفرة منتصف السنة المقلبة وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية”.