درار: إستلام 800 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية الأسبوع المقبل

كشف المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار، عن إستلام 800 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية الأسبوع المقبل.

وصرّح الدكتور درار على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية من أصل 1.8 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا، تم إستلام مليون جرعة.

كما سيتم إستلام جل ما تبقى من الكمية بمجموع800 ألف جرعة ، نهاية الاسبوع المقبل.

وأكد درار، أن الجرعات المستلمة تم توزيعها أساسا على مؤسسات الصحة العمومية وكذلك على بعض تجار الجملة.

وقال أن اللقاح يحمي من مضاعفات الانفلونزا الموسمية لدى الاشخاص الاكثر عرضة للمرض، اي كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

و في سؤال حول المنحى التصاعدي لعدد الاصابات، اعتبر المتحدث أن هذا الأمر كان متوقعا ولا يجب توقع الرجوع إلى الوراء.

خاصة وأن طبيعة الفيروس التنفسي تتطور عبر موجة ثانية وثالثة، مذكرا أن فصل الشتاء يساعد على تنامي عدد الاصابات.

كما أكد الدكتور درار، أن رفع الحجر الصحي الذي تقرر خلال الاسابيع الفارطة كان ضروريا حيث لا يجب ربط الوضع الإقتصادي بالأزمة الصحية.