درار: إقتناء تجهيزات طبية متطورة تساعد على الكشف عن الفيروسات قريبا

كشف المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار، أن المعهد بصدد إقتناء تجهيزات طبية متطورة تساعد على إجراء 2000 فحص للكشف عن الفيروسات يوميا.

وقال درار، أن هذه المعدات المتطورة ستدخل إلى الجزائر قريبا، مضيفا أن المعهد أطلق مناقصة دولية لدعمه بكمية معتبرة من كاشف “بي.سي.ار”.

وأوضح درار، أن الطلب على كواشف “بي.سي.آر” بالمعهد قد انخفض نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة، مطمئنا بعدم وجود ندرة في هذه المادة.

وقد ركزت الإستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر وطبقتها بعض الدول في إستعمال تقنية “بي.سي .ار” على استهداف الفئات الحاملة للأعراض والأشخاص المحيطين بهم وكذا المصابين بالأمراض المزمنة دون غيرهم.

وأشار ذات المتحدث، أن عدد المخابر التي تقوم بإجراء الفحوصات عن طريق هذه التقنية توسع إلى 36 مخبرا عبر التراب الوطني.

كما كشف في ذات السياق، عن فتح مخابر أخرى قريبا لضمان تغطية واسعة لجميع المناطق .

من جهة اخرى وفيما يتعلق بتسجل تغييرات على جين الفيروس المنتشر بالجزائر قال الدكتور درار، أن معهد باستور يتقاسم مع مخابر مرجعية في العالم وفق دفاتر شروطها معلومات حول الوباء منذ بداية انتشاره.

وأكد درار، بأن المعلومات المتداولة فيما بين هذه المخابر تثبت بأنه لم تطرأ تغييرات كبيرة على بنية هذا الفيروس.

ومن جانب آخر أشار ذات الخبير إلى أن تحقيق المستوى الأدنى للفيروس لن يتأتى إلا عن طريق إدراج اللقاح الذي يوصف بالسلاح الناجع الذي سيمثل الحاجز الوحيد للوباء.