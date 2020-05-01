درار: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب توسيع شبكة الكشف

كشف فوزي درار المدير العام لمعهد باستور، عن ارتفاع محسوس في عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا في شتى مخابر الوطن.

وأشار درار في حديث لوأج، أنّ ذات المصالح تقوم بأزيد من 400 تحليل يوميا في المتوسط.

وأضاف ذات الخبير في اللقاحات، أن المخابر الـ20 المتواجدة عبر القطر تجري أزيد من 400 تحليل للكشف عن فيروس كورونا يوميا في المتوسط، موضحا بأن تحاليل المعهد كانت حوالي 200 تحليل يوميا في المتوسط مع بداية تفشي الفيروس بالجزائر.

وكشف درار أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا راجع إلى توسيع شبكة الكشف، مما سهل اجراء التحاليل في وقتها عكس الأيام الأولى لظهور الوباء، حيث كانت مديريات الصحة تنقل هذه التحاليل برا الى الجزائر العاصمة ولا يمكن الحصول على نتائجها إلا بعد 24 ساعة أو اكثر.

وكشف درار عن توسيع شبكة هذه المؤسسة من المخابر بعدة ولايات الى 20 مخبرا، وكذا تكوين الفرق المخبرية الساهرة عليها من طرف المديرية العامة وذلك قصد تقريب الصحة من المواطن.

وأضاف درار أنه سيتم فتح مخبرين جديدين آخرين هذه الأيام بكل من ولايتي المسيلة وبشار وذلك لتعزيز الشبكة.

وذكر ذات المتحدث، أن الدولة سهرت على توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها المعهد من تحاليل لضمان التكفل بصحة المواطن بعد ان استوردت 80 الف “كيت” لإجراء هذه التحاليل.

من جهته قال بقاط بركاني عضو لجنة متابعة ورصد وباء كورونا، أن الحالات الخطيرة أضحت قليلة جدا بفضل الكشف المبكر وأن حالات الوفيات المسجلة تتراوح ما بين 4 الى 7 وفيات يوميا في المتوسط، مما يدل على أهمية وصف الأدوية التي أوصت بها وزارة الصحة في بداية ظهور المرض لتفادي تعقيدات هذا الوباء.