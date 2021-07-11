درار: الإرتفاع في الإصابات كان متوقعا بعد التراخي في الإجراءات الوقائية

قال المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، أن الإرتفاع في الإصابات بفيروس كورونا كان متوقعا بعد التراخي في الإجراءات الوقائية

وقال درار خلال إستضافته بتلفزيون النهار، أن الوضع في الجزائر ليس خطير جدا. ولدينا الخبرة الكافية لما حدث في الموجات السابقة. مضيفا أنه لا نتمنى أن تصل الاوضاع الى الحرججة. مؤكدا أن هناك إٍتفاع في عدد الإصابات وهو متوقعا بسبب التخلي عن التدابير الوقائية,

وأشار درار إلى أن اللقاحات متوفرلاة في الجزائر، ومن غير المسموح به هناك اداة وقائية ولا نستعملها لنتفادى وفاة الأشخاص وحصد الأرواح . لأن التلقيح هو الأداة الوحيدة للوقاية من الفيروس.