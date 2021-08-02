درار: الإرشادات العلمية الموثوق بها تدعو إلى إستعمال لقاحين ضد كورونا

دعا مدير معهد باستور فوزي درار، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الإسراع في تلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، تفاديا لظهور سلالات أخرى متحورة.

وكشف درار في تصريحات له لتلفزيون “النهار” بخصوص وصول دفعات أخرى من لقاح كورونا قائلا:” قد نصل إلى 9 ملايين جرعة لقاح خلال شهر أوت.”

وأكد مدير معهد باستور أن الإرشادت العلمية الموثوق بها حاليا على مستوى منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إستعمال لقاحين ضد كورونا.