درار: “الجزائر ليست في مأمن من متحور أوميكرون وانتشاره مسألة وقت لا غير”

حذر فوزي درار المدير العام لمعهد باستور اليوم في تصريح لوأج من انتشار متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا في الجزائر. كما أكد درار قائلا: ” الجزائر ليست في مأمن من هذا المتحور”.

وعلى هامش يوم تحسيسي لفائدة طلبة كلية الطب حول الوقاية من الإصابة بفيروس السيدا، أوضح درار أن الجزائر ليست في مأمن من هذه الإصابة الجديدة”. داعيا إلى الإقبال أكبر على التلقيح وكذا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتابع درار ان المتحور أوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب إفريقيا ينتشر بسرعة في القارات الـ5.

وجدد درار تحديراته بخصوص المتحور اوميكرون أن إنتشاره في الجزائر قضية وقت فقط قائلا: “انتشاره بالجزائر مسألة وقت لا غير.

في حين تم تسجيل عدد من الإصابات من هذه الفيروس ببقية دول العالم ومع بقية المتحورات الأخرى بسبب تنقل الأشخاص والفتح التدريجي للحدود الجوية. مشددا على المزيد من الحيطة والحذر من انتشار اوميكرون الذي بلغ مستويات مرتفعة من الانتشار ببعض الدول الإفريقية. بالإضافة إلى أمريكا وحتى الدول الأوروبية يضيف المدير العام لمعهد باستور.

أما فيما يخص كفية الوقاية وتجنب إنتشار هذا الفيروس أكد درار على ضرورة التشديد على المراقبة على مستوى نقاط عبور المسافرين.

وفيما يخص خطورة هذا المتحور قال درار ان العلماء لا يزالون بصدد البحث عن مدى خطورته وسيتم الكشف عن ذلك خلال الأسبوعين أوالثلاثة القادمة. كما ان أعراض هذا المتحور لم تتسبب لحد الآن في وفاة أي شخص عبر العالم.

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حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن الحظر الشامل للسفر “لن يمنع الإنتشار الدولي” للمتغير “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد. حتى في الوقت الذي فرضت فيه عشرات الدول بالفعل مثل هذه القيود.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من وصفها “أوميكرون” بأنه “متغير مثير للقلق”. إلا أنها أكدت أن الحظر الشامل للسفر لن يؤدي سوى إلى عبئ ثقيل على الحياة وسبل العيش”. كما إنه “يثني البلدان عن الإبلاغ عن البيانات الوبائية وبيانات التسلسل وتبادلها”.

وكان قد تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة بالمتغير “أوميكرون” من قبل جنوب إفريقيا في الأسبوع الماضي. وحتى الآن، أكدت عدة بلدان ومناطق وجود حالات إصابة بالسلالة الجديدة “أوميكرون”.

وقالت منظمة الصحة العالمية في إرشادات محدثة بشأن السفر، إنه “من المتوقع الكشف عن المتغير أوميكرون في عدد متزايد من البلدان. مع تكثيف السلطات الوطنية لأنشطتها في مجالي المراقبة ومعرفة التسلسل”.

وذكرت المنظمة أنه حتى 28 نوفمبر، أفادت التقارير بأن 56 دولة تطبق إجراءات سفر تهدف إلى تأخير إستيراد المتغير الجديد.

وفي جلسة للدول الأعضاء حول المتغير أوميكرون، شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بوتسوانا وجنوب إفريقيا على الكشف عن هذا المتغير والإبلاغ عنه بهذه السرعة.

وقال “إنه من المقلق للغاية أن تُعاقب هاتان الدولتان من قبل دول أخرى لقيامهما بالشيء الصحيح”. ووصف غيبريسوس “الإجراءات الشاملة والصارمة” التي إتخذتها بعض الدول الأعضاء بأنها “غير قائمة على الأدلة وغير فعالة بمفردها”.

كما حث المدير العام الدول على اتخاذ “إجراءات معقولة ومتناسبة للحد من المخاطر وفقا للوائح الصحية الدولية”.

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