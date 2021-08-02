درار: السلالة المتحورة “دالتا”سريعة الإنتشار..ويمكن أن تظهر سلالات أخرى أكثر خطورة

أكد مدير معهد باستور، فوزي درار، اليوم الإثنين، أن السلالة المتحورة دالتا تعتبر سريعة الانتشار في أي وقت، مضيفا إلى أنه يمكن أن تظهر سلالات أخرى أكثر خطورة في الأشهر القادمة.

وفي تصريحات له لتلفزيون النهار قال درار، أن الأيام والأسابيع القادمة قد يكون فيه تراجع من حيث الاصابات بالسلالة دالتا، لو يلتزم المواطنون بتدابير الحجر الصحي الأخير.

وأضاف أن عد الاصابات بالسلالة المتحورة دالتا قد سجلت في الولايات التي فيها أكثر كثافة سكانية منها الجزائرالعاصمة.

كما دعا درار إلى التعامل بهدوء ورزانة مع الوضع الصحي الحالي، وعلى المواطن الجزائري، أن يتعامل مع البروتوكول الصحي الحالي بكل صرامة.

من جهته كشف مدير معهد باستور أن المرحلة الراهنة التي يعرفها فيروس دالتا تعتبر انذار، منوها في السياق ذاته، إلى أن الأشهر القادمة قد تظهر فيها سلالات أخرى أكثر خطورة من سلالة دالتا.