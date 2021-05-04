درار: اللقاحات المستعملة ضد كورونا فعالة ومقاومة ضد جميع السلالات الجديدة

قال المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أن اللقاحات المستعملة ضد كورونا فعالة ومقاومة ضد جميع السلالات الجديدة لكوفيد-19.

وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية صرح درار أن الإصابات الستة من السلالة الهندية المسجلة بتيبازة تعود لرعايا هنود يعملون بورشة بناء.

وأضاف درار ان التحقيقات الوبائية أفضت إلى تطويق البؤرة لمنع انتشارها، كما ان السلالة المكتشفة في الجزائر مختلفة عن تلك التي منشرة في الهند.

كما ان السلالة الهندية المسجلة بالجزائر من النوع الفرعي الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة المتفشية حاليا في الهند.

هذا وتم تصنيف هذه السلالة على أنها “سلالة تحت المراقبة”، يأتي ترتيبها بعد ما يسمى بالسلالات “المثيرة للقلق”.

المتمثلة في السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية حسب المنظمة العالمية للصحة.

وفي ذات السياق أكد درار أن تطبيق إجراءات الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والالتزام بالبرتوكول الصحي أحسن علاج.

وأشار مدير معهد باستور أن الرهان معقود على وعي المواطن لاعطاء فرصة لعملية التلقيح حتى تؤتي أكلها.