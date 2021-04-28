درار: المتحور البريطاني مقلق للغاية والهندي هجين

قال المدير العام لمعهد باستور-الجزائر، فوزي درار، اليوم الأربعاء، إن كورونا المتحور البريطاني مقلق للغاية.

وأوضح خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أن المتحور البريطاني هو من يسير الوتيرة الحالية للوباء بكندا وأوروبا.

عكس المتحور النيجيري الذي لا تعتبره المنظمة العالمية للصحة متحورا مقلقا، بل متحور تحت الرقابة.

وأضاف “حاليا يعتبر المتحور النيجيري مصدر قلق، لكن بالبلدان التي ظهر فيها مثل كندا وفرنسا و ألمانيا فقد بدأ في الانخفاض.

وبخصوص المتحور الهندي، أكد المتحدث أن هذا المتحور الذي يعتبر هجينا يتضمن التغيرات التي تطرح مشكلا.

وـضاف “هذا يستوقفنا لنطبق رقابة صارمة على هذه المتحورات حتى نستطيع اتخاذ القرارات إذا اقتضى الأمر”.