درار: المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا بالجزائر تتحقق بتلقيح 20 مليون مواطن

قال المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا، فوزي درار، أن الجزائر تبذل جهودا مكثفة لتسريع وتيرة التلقيح قصد بلوغ المناعة الجماعية التي تتحقق بتلقيح 20 مليون شخص على الأقل في الجزائر

وأضاف درار في حديث للقناة الأولى، أن السلطات العليا للبلاد شددت على رفع وتيرة إستقبال التلقيحات. مضيفا أن آخر أجل لتلقي 15 مليون جرعة شهر سبتمبر المقبل. مشيرا إلى أنه خلال شهر أوت سيتم إستقبال 9 ملايين جرعة لقاح. و20 مليون جرعة لقاح شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر ستتمكن من تلقيح 10 ملايين مواطن بداية سبتمبر. وستبلغ أواخر شهر أكتوبر المقبل 20 مليون ملقح ضد فيروس كورونا بالجزائر و بالتالي تحقيق المناعة الجماعية