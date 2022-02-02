درار: الوضعية الوبائية لا تزال غير آمنة وعودة بعض المتحورات وارد جدا

قال المدير العام لمعهد باستور الجزائر، البروفسور فوزي درار، إنه بالرغم من أن سلالة أوميكرون “لا تشكل خطورة” مقارنة بالمتحور دلتا الذي لازال منتشرا. إلا أن الوضعية الوبائية لا زالت غير آمنة.

وأشار البروفيسور درار في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لا يمكن إلى حد الآن التنبؤ بالتغيرات التي ستحدث. على فيروس كوفيد-19″, وأن عودة بعض المتحورات كالمتحور دلتا وارد جدا.

وشدد في هذا الإطار حرصه على الإقبال على حملة التلقيح خاصة وأن معهد باستور. يتوفر على مخزون من جميع اللقاحات يقدر بـ11 مليون جرعة.

وبخصوص تسجيل أزيد من 1000 حالة يوميا من الإصابة بالفيروس بالجزائر. وبالرغم من “استقرار الوضعية الوبائية”. ذكر درار بتسجيل حالات خطيرة تتواجد بالعناية المركزة مع حالات من الوفيات.

وأضاف مدير معهد باستور بأن الإقبال على التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية سيساعد على كسر سلسلة نقل العدوى.

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