درار.. تسجيل حالات لمتحور “دالتا” في المدارس الجزائرية

ردّ المدير العام لمعهد باستور البروفسور فوزي درار، عن سؤال حول انتشار المتحورات لدى الأطفال في الجزائر و مدى خطورتها. حيث أكد درار تسجيل بعض حالات الإصابة لمتحور كورونا “دالتا” في المدارس.

وقال درار، إن التركيز على تلقيح الأطفال “غير منطقي” بهذه المرحلة لأن هذه الفئة ليست معرضة للأعراض الخطيرة أو الوفاة. “عكس الأشخاص البالغين وذوي الأمراض المزمنة” –يضيف المتحدث-. كما أشار مدير معهد باستور “الأطفال يلعبون دورا كبيرا في نقل العدوى ولهذا يجب تشديد الإجراءات الوقائية”.

وفيما يخص لقاح الأنفونزا الموسمية، صرح درار أن الجزائر اقتنت مليوني جرعة من اللقاحات، وزعت على المستشفيات والصيدليات والعيادات الخاصة. مشددا على أهمية هذا اللقاح لاسيما بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة و النساء الحوامل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من متحور “دلتا بلس”، حيث صنفته بأنه شديد الخطورة، نظرا لسرعة انتشاره. بالإضافة إلى إن هذا المتحور الجديد، يستهدف فئات عمرية جديدة من بينها الأطفال، على عكس المتحورات الأخرى.

كما قال الدكتور المصري، أمجد الحداد، وهو أخصائي في المناعة والحساسية، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”، مشيرا إلى أن أوروبا حذرت من أن 90 بالمائة من الإصابات بالفيروس، ستكون بسبب ذلك المتحور المثير للقلق.

وحذر الخبير، من خطورة المتحور “دلتا بلس“، مشيرا إلى أنه تمكن من الانتشار داخل عدد من البلدان. التي تمتلك أنظمة صحية وطبية متطورة، وأكثر التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الفيروس.

وأكد أستاذ المناعة، أن تلقي التطعيمات هو طوق النجاة الوحيد للحد من انتشار كافة متحورات الفيروس”. موضحا أن السبب وراء تحورات الفيروس من كورونا “دلتا” إلى كورونا “دلتا بلس”، هو البطء بوتيرة التطعيمات في بعض الدول.

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