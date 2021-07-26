درار: توفير 5 ملايين جرعة من اللقاح الصيني شهريا.. وجميع اللقاحات فعالة

أعلن المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، عن وجود إتفاقية مع الشريك الصيني لتوفير 5 ملايين جرعة من اللقاحات شهريا. مؤكدا نجاعة اللقاحات المعتمدة في الجزائر ضد المتحور “دلتا” بنسبة 100 في الوقاية من المضاعفات الخطيرة. وبنسبة تصل الى 75 بالمئة من العدوى.

وقال درار خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إن الحل الوحيد حاليا لمجابهة جائحة الكوفيد المتحور “دلتا” هي تلقيح أكبر عدد ممكن. مضيفا أنه ينتشر بسرعة 71 بالمئة حاليا. ومن المتوقع أن تصل نسبة إنتشاره إلى 91 بالمئة في غضون أيام قليلة. مؤكدا في ذات السياق أن نجاعة اللقاحات المعتمدة في الجزائر بنسبة بين 60 الى 70 بالمئة ضد الاصابة وبنسبة 100 بالمئة ضد المضاعفات الخطيرة.

وطمأن درار، أنه تم إبرام عقد مع الشريك الصيني لتزويد معهد باستور بـ 17 ملين جرعة من لقاح سينوفاك. بمعدل 5 ملايين جرعة شهريا. مضيفا أن هذا المعدل قابل للرفع إلى مستوى أكثر من 5 ملايين عبر مصادر اخرى للقاحات. مضيفا أن الجزائر إقتنت لحد الان ما يقارب 8 ملايين جرعة. نفذت منها مليوني ونصف المليون جرعة والباقي في طور الاستهلاك.