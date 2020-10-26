درار: حملات التلقيح ضد فيروس كورونا بالجزائر لن تتم قبل الربيع

كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر، أن الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا، لن تكون متوفرة قبل مطلع عام 2021.

وأورد البروفيسور فوزي درار، في تصريحات للإذاعة الجزائرية أمس الأحد، أن حملات التلقيح المكثفة لن تتم قبل ربيع نفس العام.

وأوضح درار، إن التلقيح ضد الأنفلونزا لا يقي من فيروس كوفيد-19، مؤكدا أن الفيروس الخاص بها لم يدخل بعد في طور الانتشار لأنه ينشط بشكل عام في نهاية ديسمبر.

وذكر البروفيسور، بإعلان وزير الصحة بشأن انطلاق حملة تلقيح الإنفلونزا اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى طلب الجزائر لكمية من 1.8 مليون من جررعات اللقاح.

وأضاف ذات المتحدث: “لقد اتفقنا مع شريكنا على طلب جرعات أخرى في ديسمبر المقبل حسب تطور الوضع والاستهلاك”.

ومن جهة أخرى، وصف درار، ووصف الوضع الصحي العالمي الحالي بأنه “مقلق”ي مؤكدا أن “الأيام القادمة ستكون أكثر صعوبة.

ودعا البروفيسور المواطنين، إلى “التحلي بالوعي واليقظة”، مشددا على وجوب التحلي بالجدية.

كما رافع درار، من أجل العودة إلى بعض الإجراءات الوقائية مثل العمل عن بعدي مع مراعاة “مصالح المؤسسة والمجتمع”.

داعيا إلى تجنب التجمعات في بعض الأماكن مثل الجامعات.