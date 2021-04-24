درار: سجلنا 370 حالة إصابة بكورونا المتحورة وسنقتني لقاحي “سينوفاك” و”فايزر”

قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، إنه لحد الساعة تم تسجيل 370 حالة إصابة بكورونا المتحورة في الجزائر.

وأضاف لدى حلوله ضيفا على التلفزيون الجزائري “لحد الساعة سجلنا حالات من السلالة البريطانية وعددها 134 والنيجيرية حوالي 236”.

وحذر المدير العام لمعهد باستور، من خطورة هذه السلالات الجديدة التي تتميز بسرعة الانتشار.

ولدى حديثه عن عملية التلقيح ضد وباء كورونا، كشف درار أن العملية متواصلة بشكل عادي.

وقال إن الجزائر أبرمت مع الصين عقدًا، لاقتناء مليوني جرعة من لقاح “سينوفاك” والجرعات الأولى ستصل خلال الأيام المقبلة.

كما تم إبرام عقد آخر مع مخبر فايزر، لتزويد الجزائر باللقاح أواخر الشهر المقبل.