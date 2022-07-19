درار: سلالة BA5 تنتشر بشكل سريع وهي سبب ارتفاع الإصابات في الجزائر

تحدث المدير العام لمعهد باستور الجزائر وعضو اللجنة العلمية البروفيسور فوزي درار ، لاذاعة سطيف عن تطور الحالة الوبائية كوفيد 19.

وقال فوزي درار إن فيروس كورونا لم يختف، ولن يختفي عن قريب حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح درار أن اوميكرون انتشر منذ نهاية السنة الماضية وبلغ قوته شهر جانفي الفارط وتواصل لخمس أسابيع. ثم بدأ في التراجع بسبب اكتساب المناعة تمثل في التراجع من 16 ألف حالة إلى أقل من 50 حالة يوميا ثم حالة استقرار.

وأضاف المدير العام لمعهد باستور الجزائر “ّتوقعنا ظهور تحورات لاوميكرون. وهو ما حدث في أواخر جوان، اين بدأ في الانتشار. إضافة إلى وجود بيئة مناسبة جدا تتمثل في التخلي الكلي عن إجراءات الوقاية”.

كما أكد درار أن ظهور سلالة BA5 في إفريقيا الجنوبية والبرتغال ودول أوروبا بشكل سريع تغلبت على سلالة شهر جانفي.

وقال في السياق “نعلم جيدا وجود تزايد لحالات الإصابة، والكثير من الأشخاص لا يقومون بالتشخيص والكشف ب PCR. هذه السلالة BA5 ينتشر بشكل سريع في العالم وفي بلادنا في ظل غياب شبه كلي لعناصر الوقاية”.

وأضاف المدير العام لمعهد باستور “الشباب أكثر حصانة ضد الفيروس. لكن خطورته على الفئات الهشة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

وأكد درار أن هذه السلالة “ليست اخطر من سابقاتها لكن هي أسرع انتشار. وفرص الوصول إلى حالات خطرة لهذه الفئات أقوى من السابق”.

وتابع عضو اللجنة العلمية “هي لا تنتشر عادة في الصيف لكن قوتها في الخريف والشتاء. لذلك ننصح بضرورة الإسراع في التلقيح حماية لنا لما هو قادم خاصة للفئات الضعيفة من الكبار والمرضى. كل من لقح قبل 6 أشهر بإمكانه تعزيز ذلك بلقاح جديد وهو متوفر وموجود بشكل كافي جدا في كل الولايات. كما أن مخزون اللقاحات متوفرة حتى نهاية 2023، والسلطات العليا تعهدت بتوفيره بشكل يومي”.