درار: سنقوم باقتناء 300 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-V

أعلن المدير العام لمعهد باستور-الجزائر، فوزي درار، اليوم الأربعاء، عن اقتناء 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك- V قريبا.

وقال درار خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، إنه سيتم وصول حصة أخرى أكبر في شهر جوان لرفع وتيرة التلقيح.

وأضاف “سنتسلم حصة قدرها 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح لنا برفع وتيرة التلقيح”.

وأشار المدير العام لمعهد باستور-الجزائر إلى أنه سيكون هناك اللقاح الصيني أيضًا، وتجري مفاوضات مع ممونين آخرين بشأن اقتناءات محتملة.

وأفاد أن 60 بالمائة من الأشخاص المسجلين على المنصة قد تم تلقيحهم.