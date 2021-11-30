درار.. ضعف نسبة التلقيح يساعد على ظهور متحورات جديدة كـ “أوميكرون”

أكد المدير العام لمعهد باستور البروفسور فوزي درار، أن التلقيح هو السلاح الوحيد لمجابهة أي انتشار لكورونا. سيما في ظل تفشي السلالات المتحورة الجديدة، موضحا أن ضعف نسبة التلقيح يوفر الجو الملائم لظهور متحورات جديدة كمتحور أوميكرون. الذي ظهر في جنوب أفريقيا و يخضع حاليا للدراسة من طرف العلماء.

كما حذر درار، من خطورة السلالة المتحورة أوميكرون، الذي له تأثير كبير خصوصا من حيث سرعة الانتقال. مشيرا إلى أن المشكل المتعلق بمدى فاعلية اللقاحات التي يتم التلقيح بها على هذه السلالة. وهو ما ستسفر عنه نتائج الدراسات الجارية من طرف الدول التي شخصت وجود هذا الفيروس على أراضيها.

كما أرجع درار ظهور سلالة أوميكرون وتسجيل الحالات الخطيرة إلى نسبة التلقيح في إفريقيا الجنوبية التي بلغت 40 بالمائة. وهي نسبة ضئيلة جدا لا يمكنها تحقيق المناعة الجماعية ضد الفيروس –حسب تقديره-.

وبهذا الإطار، جدّد درار في تصريح للإذاعة الوطنية، دعوته إلى التلقيح بقوة وبشكل أوسع لتحصين المواطنين والتخفيض من حدة الموجة الرابعة. كما توقع وصول هذا الفيروس إلى الجزائر كما وصلت السلالات السابقة، وأوضح تأهب الجزائر بمجال التشخيص للتعامل مع المتحورات الطارئة.

وبخصوص دخول الجزائر موجة رابعة قال درار:”كنت قد صرحت سابقا أن الجزائر قد دخلت في موجة رابعة”. وهذا “نظرا لعدد الحالات الاستشفائية منذ أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر، فالمنحنى بتصاعد مستمر حيث تم تسجيل حوالي 2000 حالة استشفائية. وهو ما يدل على بوادر ارتفاع الحالات بالأسابيع المقبلة خصوصا مع تسجيل انخفاض درجات الحرارة وتجمع الأشخاص بالأماكن المغلقة “.

التلقيح مسّ 11 مليون نسمة

كما أوضح المتحدث ذاته، أن التلقيح مسّ 11 مليون نسمة، 25 بالمائة منهم من الفئة المستهدفة، وهي نسبة ضيئلة جدا –يقول المتحدث-. بالنظر للجهود التي بذلتها السلطات العليا للبلاد بتوفير الكم الكافي من اللقاحات والحملات التي نظمت على المستوى الوطني. فهذه النسبة لا يمكن أن تحمينا من الأعراض الخطيرة في حال وجود موجة رابعة خطيرة –يشير درار-.

وجدد درار دعوته إلى التلقيح واستخلاص العبر والدروس من الموجات السابقة، مستعرضا كرونولوجيا ظهور الموجات الوبائية لفيروس كورونا في العالم. منذ ظهور الفيروس بووهان الصينية نهاية سنة 2019.

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