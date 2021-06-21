درار عن كورونا.. تسجيل إصابة واحدة وسط الرعايا واقتناء اللقاح الصيني نهاية الأسبوع

أعلن المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أن المصالح الصحية، سجلت حالة إصابة واحدة بوباء كورونا كوفيد-19. وهذا -يضيف درار- من بين الرعايا الذين عادوا إلى أرض الوطن، خضعوا كلهم لإجراءات الحجر الصحي لمدة 5 أيام.

وأوضح المدير العام لمعهد باستور، أن المصالح المختصة قامت بعزل الحالة المصابة،وتم تطويق الوضعية بسرعة منعا لانتقال العدوى. وفي سياق ذات صلة، كشف درار أنه سيتم اقتناء مليون جرعة لقاح ضد كورونا من النوع الصيني سينوفاك.

وأشار المسؤول الأول بمعهد باستور، في هذا الشأن، أن اقتناء اللقاحات سيكون نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل. فيما يرتقب -يقول المتحدث للإذاعة- أن يتم الحصول قريبا، على كمية جديدة من اللقاح الروسي “سبوتنيك”.

ومن جانبه، قال محمد يوسفى، رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، أن المصالح، طبقت إجراءات صارمة بظل الأزمة التي تعرفها البلاد. وسمحت هذه الإجراءات –يضيف رئيس الجمعية- باحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.