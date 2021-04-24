درار عن وباء كورونا.. ظهور “موجة ثالثة” وارد

قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، إن المؤشرات الوبائية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا والسلالات الجديدة تدعو “للقلق”.

وأوضح درار للتلفزيون العمومي، أن كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بظهور “موجة ثالثة” خاصة بعد تخلي المواطنين عن الاجراءات الاحترازية.

تابعا “وتسجيل منحى تصاعدي في حالات الإصابة بالفيروس مع ارتفاع في عدد السلالات المتحورة البريطانية والنيجيرية”

وشدد المتحدث بضرورة التحلي باليقظة باعتبار أن الفيروس لا زال منتشرا وأن تراخي المجتمع يثير نوع من “القلق”.

وقال المدير العام لمعهد باستور عن السلالات المتحورة “حتى وإن كانت ضعيفة في الوقت الراهن فهي تتصاعد تدريجيا”.

وأبرز فوزي درار، إمكانية معهد باستور، في الكشف عن كل السلالات الجديدة الموجودة عبر العالم.

وبخصوص السلالة، أوضح درار، أن لا توجد معطيات حولها والمخابر المنتجة للقاحات تعمل على تكييفها مع الفيروس الاصلي والسلالات المتحورة.