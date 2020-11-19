درار: فيروس كورونا في انتشار وارتفاع مستمر.. واللقاح سيطرح بداية 2021

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درار: فيروس كورونا في انتشار وارتفاع مستمر.. واللقاح سيطرح بداية 2021
بقلم أمينة داودي

قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أن نتائج التحاليل في معهد باستور أضحت تظهر بسرعة ولا تتعدى 24 ساعة.

وكشف فوزي درار، أن هناك نقص في تحاليل “البي سي آر” ونعمل على توفيرها والرفع من عدد التحاليل.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من الضروري أن نكون مستعدين ويقضين وملتزمين بالإجراءات الوقائية.

كما أنه لو يتم تطبيق الإجراءات الوقائية التباعد واستعمال الكمامات، يمكن الحد من انتشار الأنفلونزا الموسمية لذلك في الإجراءات المستعملة ضد الكورونا ستكون فعالة لمواجهتها.

وكشف في ذات السياق، أن الحالة الوبائية الحالية التي تعرفها الجزائر تشير إلى أن فيروس كورونا في إنتشار وارتفاع مستمر.

وشدد درار على ضرورة أخذ كل الإجراءات التي تسمح لكسر هذه السلسلة انتقال هذا الفيروس الذي انتشر بشكل واسع.

أما بخصوص اللقاح ضد كورونا سيطرح في بداية 2021 والجزائر ستحصل عليه بحول الله.


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