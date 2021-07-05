درار: لا نعترض على سفر الأشخاص وتنقلهم ولكن..

قال مدير معهد باستور فوزي درار، إنه لا يعترض على سفر الأشخاص وتنقلهم بقدر ما يجب على الأفراد أخذ اللقاح. تجنبا لنقل العدوى للآخرين وتعريض حياتهم لخطر الموت.

وكشف مدير معهد باستور، عن اقتناء 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا شهريا للحد من انتشار الوباء. حيث تم تسطير برنامج منتظم لاقتناءه ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر جويلية الجاري.

وفي حديثه عن المتغير دالتا، قال إنه يشكل خطورة كبيرة مقارنة بباقي السلالات المتحورة مثل فيروس “الفا” البريطاني. الذي هو في تناقص وحالات الإصابة به ليست بالكثيرة. بينما يمتلك فيروس “دلتا” قدرة رهيبة في الانتشار-لذلك يضيف- التلقيح هو الحل الأمثل للتصدي لهذا الوباء.