درار : لا يزال المتحور دلتا هو الهدف الرئيسي

أكد المدير العام لمعهد باستور ، فوزي درار ، اليوم الإثنين، أن المتحور الهندي دلتا لا يزال هو الهدف الرئيس والذي يشكل خطرا. بالرغم من إنتشار المتحور الجديد لفيروس كوورنا أوميكرون.

وقال درار خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن المتغير دلتا هو الهدف الرئيسي، على الرغم من التهديد الذي يسببه المتحور أوميكرون. كما كشف أن أوميكرون قد يسبب مشكلة كبيرة بين شهري فيفري ومارس المقبلين.

كما شدد مدير معهد باستور إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وضرورة التلقيح للحد من إنتشار الوباء.

حيث أكد درار أن التلقيح هو أفضل طريقة للوقاية من الفيروس، بالرغم من أن فعالية التلقيح لم يتم الإعتراف بفعاليتها ضد أوميكرون إلى غاية الآن.

وتابع القول، أن معهد باستور يحاول الآن اختبار الفعالية المعادلة لأمصال اللقاح ضد المتحور أوميكرون.كما سيتم الكشف عن النتائج في غضون أسبوع أو أسبوعين.

كما كشف درار، أن المناعة التي تستمر بعد التطعيم يمكن أن تحمي من المتحورات الشديدة والخطيرة.

وعن الممر الصحي الذي إعتمدته وزارة النقل، دعا فوزي درار إلى تعميمه لإعادة الالتزام بالتحصين. لأنه يتعلق بحماية السكان والتعامل مع المتغيرات التي ستظهر في المستقبل.

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كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، عن تسجيل حالات مشكوك إصابتها بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، غير أن التحاليل أثبتت أنها سلبية.

وقال درار خلال نزوله ضيفا على قناة النهار، أنه يوجد حالات أخرى مشكوك إصابتها بالمتحور أوميكرون، يتم التأكد حاليا منها. مشيرا إلى أنه في حال التأكد منها ستعلن وزارة الصحة عن ذلك.

و أضاف مدير معهد باستور، أن من غير المستغرب ظهور حالات إصابة بسلالة أوميكرون في الجزائر. كما أن التلقيح ناجع في كل الحالات وليس فقط في حال إنتشار أوميكرون.

كما أكد درار أن رفض الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا هو شبه إنتحار.

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