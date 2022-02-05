درار للنهار.. التلقيح لا يوقف انتشار كورونا

كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم السبت، أن اللقاح لا يوقف انتشار فيروس كورونا. في حين أشار درار أنه يحمي من دخول المصاب للعناية المركزة بنسبة 60 بالمائة وبـ90 بالمائة عند تلقي الجرعة الثالثة.

وأوضح، درار في تصريحات، لتلفزيون النهار، انه لا يستبعد ان تكون موجات أخرى للفيروس خلال الأشهر القادمة. كما دعا المسؤول الأول في المعهد، إلى ضرورة العودة للتلقيح حتى تتراجع أرقام الإصابات والوفيات.

كما أوضح درار، أن التلقيحات الموجودة حاليا، لا تسمح بانتشار الفيروس من شخص لآخر. مشيرا إلى أن حالات الوفيات التي تم تسجيلها جلها غير ملقحة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، امس الجمعة، عن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

كما تماثل 560 مريض للشفاء من كورونا، فيما يتواجد 40 مريضا في العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولايات سجلت أقل من 10 حالات بفيروس كورونا، فيما سجلت 22 ولاية أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 40 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.