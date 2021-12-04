درار للنهار: سجلنا حالات مشكوك إصابتها بالمتحور أوميكرون

كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، عن تسجيل حالات مشكوك إصابتها بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، غير أن التحاليل أثبتت أنها سلبية.

وقال درار خلال نزوله ضيفا على قناة النهار، أنه يوجد حالات أخرى مشكوك إصابتها بالمتحور أوميكرون، يتم التأكد حاليا منها. مشيرا إلى أنه في حال التأكد منها ستعلن وزارة الصحة عن ذلك.

وأضاف مدير معهد باستور، أن من غير المستغرب ظهور حالات إصابة بسلالة أوميكرون في الجزائر. كما أن التلقيح ناجع في كل الحالات وليس فقط في حال إنتشار أوميكرون.

كما أكد درار أن رفض الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا هو شبه إنتحار.

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كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه لا يوجد حاليا تفكير في العودة إلى إجراءات الغلق الكلي. كما أضاف بن بوزيد، أنه لن يكون ذلك إلا في حال حدوث كارثة.

وأشار، وزير الصحة، على أنه “لم يتم لحد الآن إثبات ما يقال حول المتحور أوميكرون”. كما تابع بن بوزيد، أن التخوف في بداية ظهور أي متحور جديد “أمر عادي”.

وعن نسبة التلقيح، قال وزير الصحة، إنها “متدنية كثيرا مقارنة بالدول الأخرى”. داعيا المواطنين إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

درار يحذر من أوميكرون..

كما حذر فوزي درار المدير العام لمعهد باستور اليوم في تصريح لوأج من انتشار متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا في الجزائر. كما أكد درار قائلا: ” الجزائر ليست في مأمن من هذا المتحور”.

وعلى هامش يوم تحسيسي لفائدة طلبة كلية الطب حول الوقاية من الإصابة بفيروس السيدا، أوضح درار أن الجزائر ليست في مأمن من هذه الإصابة الجديدة”. داعيا إلى الإقبال أكبر على التلقيح وكذا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتابع درار ان المتحور أوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب إفريقيا ينتشر بسرعة في القارات الـ5.

وجدد درار تحديراته بخصوص المتحور اوميكرون أن إنتشاره في الجزائر قضية وقت فقط قائلا: “انتشاره بالجزائر مسألة وقت لا غير.

في حين تم تسجيل عدد من الإصابات من هذه الفيروس ببقية دول العالم ومع بقية المتحورات الأخرى بسبب تنقل الأشخاص والفتح التدريجي للحدود الجوية. مشددا على المزيد من الحيطة والحذر من انتشار اوميكرون الذي بلغ مستويات مرتفعة من الانتشار ببعض الدول الإفريقية. بالإضافة إلى أمريكا وحتى الدول الأوروبية يضيف المدير العام لمعهد باستور.

أما فيما يخص كفية الوقاية وتجنب إنتشار هذا الفيروس أكد درار على ضرورة التشديد على المراقبة على مستوى نقاط عبور المسافرين.

وفيما يخص خطورة هذا المتحور قال درار ان العلماء لا يزالون بصدد البحث عن مدى خطورته وسيتم الكشف عن ذلك خلال الأسبوعين أوالثلاثة القادمة. كما ان أعراض هذا المتحور لم تتسبب لحد الآن في وفاة أي شخص عبر العالم.

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