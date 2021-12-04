درار للنهار: من المستحيل أن لا يدخل الفيروس إلى أي بلد

أكد مدير معهد باستور فوزي درار اليوم، أنه من المستحيل أن لا يدخل فيروس كورونا أو المتحورات إلى أي بلد.

وقال درار خلال نزوله ضيفا على قناة النهار، أن العديد من دول العالم سارعت إلى غلق حدودها وتعليق الرحلات الجوية. وهذا ليس لمنع دخول الوباء إلى أراضيها. بل كإجراء وقائي فقط.

وأكد درار أننا لن نخرج من وباء كورونا، مادام لا يزال العديد من الناس يعزفون على التلقيح.

كما دعا درار المسؤولين إلى حث موظفيهم على أخذ اللقاح، بالأخص في الأماكن المغلقة، ونحن في فصل الشتاء.

وعن مخزون اللقاحات بالجزائر، قال درار أن الجزائر لديها مخزون كافي جدا من اللقاحات، ويمكنها أن تواجه به أي موجة جديدة من كورونا.

كما قال أن من بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جرعة من اللقاح إذ لم تُستعمل سيتم رميها آخر شهر ديسمبر لإنتهاء صلاحيتها.

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درار: من المستبعد أن لا نسجل حالات إصابة بأوميكرون في الجزائر

حذر فوزي درار المدير العام لمعهد باستور اليوم في تصريح لوأج من انتشار متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا في الجزائر. كما أكد درار قائلا: ” الجزائر ليست في مأمن من هذا المتحور”.

وعلى هامش يوم تحسيسي لفائدة طلبة كلية الطب حول الوقاية من الإصابة بفيروس السيدا، أوضح درار أن الجزائر ليست في مأمن من هذه الإصابة الجديدة”. داعيا إلى الإقبال أكبر على التلقيح وكذا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتابع درار ان المتحور أوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب إفريقيا ينتشر بسرعة في القارات الـ5.

وجدد درار تحديراته بخصوص المتحور اوميكرون أن إنتشاره في الجزائر قضية وقت فقط قائلا: “انتشاره بالجزائر مسألة وقت لا غير.

في حين تم تسجيل عدد من الإصابات من هذه الفيروس ببقية دول العالم ومع بقية المتحورات الأخرى بسبب تنقل الأشخاص والفتح التدريجي للحدود الجوية. مشددا على المزيد من الحيطة والحذر من انتشار اوميكرون الذي بلغ مستويات مرتفعة من الانتشار ببعض الدول الإفريقية. بالإضافة إلى أمريكا وحتى الدول الأوروبية يضيف المدير العام لمعهد باستور.

أما فيما يخص كفية الوقاية وتجنب إنتشار هذا الفيروس أكد درار على ضرورة التشديد على المراقبة على مستوى نقاط عبور المسافرين.

وفيما يخص خطورة هذا المتحور قال درار ان العلماء لا يزالون بصدد البحث عن مدى خطورته وسيتم الكشف عن ذلك خلال الأسبوعين أوالثلاثة القادمة. كما ان أعراض هذا المتحور لم تتسبب لحد الآن في وفاة أي شخص عبر العالم.

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