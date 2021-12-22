درار.. لم نسجل أي حالة أوميكرون جديدة

أكد المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا المتحور “أوميكرون” بالجزائر.

كما أشار درار، إلى أن معهد باستور، أنه منذ تسجيل الحالة الأولى من “أوميكرون” منتصف الشهر، “لم تسجل أي حالة”. تابعا أن المعهد بصدد البحث عن حالات أخرى من المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب افريقيا.

في حين أوضح، أوضح المتحدث أن المعطيات الحالية تقول أن “أوميكرون” ينتقل بسرعة ويدخل في الخلايا التنفسية بسهولة. تابعا “لكنه يصل بصعوبة إلى الخلايا الرئوية، مضيفا “يجعلنا نقول أنه ليس أخطر من “دلتا”. مشيرا في السياق ذاته “إلا أن ذلك يبقى مرتبط بطبيعة تحوله من شخص إلى آخر”. “لهذا علينا أن نعود إلى الوسائل التي تحد من انتشاره وهي البرتوكولات الصحية والتلقيح –يضيف المتحدث لوكالة الانباء الجزائرية-”.

كما قال درار، إن نظرا “لانخفاض” منحنى الحماية بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، “يحتاج الشخص لجرعة ثالثة”. مؤكدا أنه بانتظار معطيات أخرى يسعى باستور “لمعرفة ما إذا كان يستلزم القيام بجرعات أخرى مستقبلا وفق النظريات التي يتم طرحها حاليا”. و”أن يفهم حقيقة هذه اللقاحات والعدد المطلوب من اللقاحات لكبح هذا الفيروس نهائيا”.

باستور.. 133 مخبرا لمواجهة الموجة الرابعة إن وجدت

وذكر المسؤول، أن معهد باستور استطاع تكوين “نسيج” من المخابر العمومية والخاصة بتعداد 133 مخبرا. حيث تمت معاينته من قبل فرق خاصة من المعهد. وسيمكن هذا النسيج المخبري من “مواجهة أي طارئ في حالة ما إذا كانت الموجة المرتقبة من الفيروس المتحور عنيفة”.

كما أضاف درار أن هناك مخابر جديدة سواء عمومية تابعة للمستشفيات أو خاصة عبر عدة ولايات مثل إليزي وأم البواقي طلبت المعاينة من المعهد. مشيرا إلى انه سيتم إرسال فرق خاصة إليها.

و في حديثه عن الإجراءات الاستباقية لمعهد باستور، أكد درار، أن الهدف هو “تكوين أكبر عدد من المخابر من أجل التشخيص”. و “هي عقبة تم تجاوزها من حيث افتتاح عدد كبير من المخابر الخاصة أو العامة والتمكن من تقنية البي. سي آر”. و”نحن في سياق اكتساب قوة من ناحية التسلسل الجيني (سيكونساج) لأنها تقنية المستقبل”. و”تستلزم دعم نظرا لما يتطلب من امكانيات باهظة الثمن وماكنة دقيقة وتكوين متخصص”.

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