درار: لم نسجل سلالات جديدة لكورونا بالجزائر وتراجع إنتشار المُتحورة النيجيرية والهندية

كشف مدير معهد باستور بالجزائر العاصمة، فوزي درار، عن عدم تسجيل أي نوع جديد من السلالات المتحورة لكورونا في البلاد.وقال درار في تصريح للإذاعة الجزائرية: “هذا مبشر للخير لكن طالما الفيروس موجود الحذر يجب أن يكون”.

وأضاف درار: “كما تعلمون هناك السلالة البريطانية والسلالة النيجيرية التي قلت وهناك السلالة الهندية التي نقصت وتيرة انتشارها”.وأشار درار، إلى أن الاحترام والتطبيق الصارم للإجراءات الوقائية في بعض الولايات ساعد في التحكم في السلالات الجديدة.

وقال درار، إنه قد تم تسجيل إصابات في المسيلة ولبعض الوقت كان هناك في ولاية الاغواط وباقي الولايات الجنوبية، وكان هناك صعود سريع جدا.ولكن لما ظهرت السلالات أخذت هذه الإنذارات بجدية من طرف مدراء الصحة والحالات أحسن بكثير مما كانت عليه من قبل.

هذا وكشف درار، إن وزارة الصحة، قد فتحت تحقيقات وبائية واسعة للتحكم في انتشار السلالات الجديدة لوباء كورونا، وإحصاء الأشخاص المصابين والإسراع أيضا في عملية التلقيح للسيطرة على الوضعية.وبدوره، أكد الباحث زكي علال، للإذاعة الجزائرية، أن التحقيقات الوبائية تساعد على في إحصاء الأشخاص المصابين للتسريع في عملية التلقيح.مؤكدا إن هذه التحقيقات ستساعد حملة التلقيح لتخفيض نسبة الوفيات.