درار: مشاورات مع روسيا وبريطانيا حول اللقاح.. وسيتم توفير 3 أو 4 لقاحات بالجزائر

قال مدير معهد باستور فوزي درار ، أن عقبة الحصول على اللقاح تكمن في بعض الدول التي تعرض أموالا مقابل حصولها على اللقاح أولا.

وأشار درار، إلى أن هناك مشاورات مع الشريك الروسي والبريطاني من أجل إقتناء اللقاح.

وأوضح درار خلال يوم برلماني حول جائحة كوفيد – 19 وإستراتيجية التلقيح، أن منتج اللقاح هو من يتحكم في كمية اللقاح.

وأضاف نفس المتحدث، أن هناك ثلاثة أو أربعة لقاحات سيتم توفيرها وجلبها إلى الجزائر.

وقال درار أن الأهم في معهد باستور هو ضمان اللقاح وتلقيح أكبر عدد من المواطنين في ظروف جيدة.