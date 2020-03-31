درار: معهد باستور يمكنه إجراء 400 كشف عن فيروس “كوفيد-19” في اليوم

كشف فوزي درار مدير معهد باستور للتحاليل الطبية بالعاصمة، أن المعهد بإمكانه إجراء 400 كشف عن فيروس كوفيد-19 في اليوم.

وقال درار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن نحو 100 إلى 200 عينة تصل إلى المعهد يوميا للكشف عن حالات الإصابة بالوباء العالمي.

وأضاف المتحدث، أن نتائج التحليل تظهر إصابة ما نسبته 10 بالمئة منها بالفيروس.

وأكد المتحدث، أن طاقة المعهد التي تصل إلى 400 كشف يوميا ، يمكن أن تتضاعف بإضافة الملاحق التابعة له والمخابر الجامعية والـخاصة، على غرار ملحق قسنطينة ، وملحق وهران، المخبر الاستشفائي لورقلة ، والمخبر الجامعي بتيزي وزو.