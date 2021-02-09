درار: نسعى لاقتناء اللقاح الصيني فيفري الجاري

كشف فوزي درار المدير العام لمعهد باستور، أن الجزائر تسعى لاقتناء اللقاح الصيني شهر فيفري الجاري.

وأضاف درار خلال استضافته بتلفزيون “النهار”، أنه تمت مباشرة التشاورات مع الشريك الصيني، بعد إعطائه الرخصة.

كما أن اللقاح الصيني من بين اللقاحات التي تدرس من قبل منظمة الصحة العالمية، وتم إعطاء الموافقة من قبل الوكالة الوطنية للدواء.

وأوضح درار، أنه بعد تسجيل اللقاح يتم اقتناؤه، والجوزائر تسعى لاقتنائه شهر فيفري الجاري.

وكشف في سياق متصل، أن الجزائر ستصل إلى اقتناء 40 مليون جرعة من اللقاح.

وقال درار أنه تم إبرام عقود مع 5 منتجين مختلفين لتصنيع اللقاح لاجتناب الضغط على اللقاح مستقبلا.