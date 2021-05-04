درار: هذا هو مصدر السلالة الهندية المسجلة بولاية تيبازة

قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، إنّ الإصابات الست للسلالة الهندية بولاية تيبازة تعود لرعايا هنود يعملون بورشة بناء.

وأشار درار، اليوم الثلاثاء خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إلى أن التحقيقات الوبائية أفضت إلى تطويق البؤرة لمنع انتشارها.

وأوضح درار،أن السلالة مختلفة عن تلك المتفشية في الهند، وهي من النوع الفرعي الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة.

وكشف في ذات السياق، أن منظمة الصحة العالمية قد صنفت هذه السلالة على أنها سلالة تحت المراقبة.

كما أن تصنيفها يأتي بعد ما يسمى بالسلالات المثيرة للقلق، المتمثلة في السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.

وأعلن درار، أن المصالح المختصة شرعت في إجراء تحقيق وبائي أفضى إلى تحديد 6 حالات في نفس الموقع وتم تطويق البؤرة.

وأكد درار، أن كل اللقاحات المستعملة حاليا ضد كورونا تبقى مقاومة وفعالة في الحماية ضد جميع السلالات الجديدة لكوفيد-19.