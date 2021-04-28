درار.. هكذا دخلت سلالة كورونا المتحورة إلى الجزائر

قال مدير معهد باستور، فوزي درار، اليوم الأربعاء، إن من الصعب معرفة بالتحديد كيفية دخول فيروس كورونا المتحورة.

وأشار درار، إلى أن دخول فيروس كورونا المتحورة، قد يكون عن طريق الرعايا الذي دخلوا إلى الجزائر في ظروف استثنائية.

وأضاف مدير معهد باستور، للاذاعة الوطنية أن الجزائر نجحت في تحديد أول حالة متحورة بوقتها.

وعن عيد الفطر، أكد المتحدث على ضرورة الخروج عاجلا من الوباء، ليكون العيد في ظروف جيدة.

وردا على سؤال احد المواطنين حول إمكانية تمديد الحجر في بعض الأحياء، قال درار، إنه لا يمكن التحدث عنه دون اتخاذ الإجراءات الوقائية.