درار: يمكن غلق الأسواق التي تسجل حالات الإصابات بفيروس كورونا

قال المدير العام لمعهد باستور فوزي درار ، أن الجزائر كانت السباقة في فرض الحجر الصحي ليلا وهو ما ساعدنا على احتواء الوضع.

وأضاف درار خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه يجب تطبيق عقوبات صارمة على كل مخالفي الإجراءات الوقائية في الأسواق.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه يمكن غلق الأسواق التي تسجل حالات الإصابات بفيروس كورونا

ودعا ذات المتحدث، أصحاب وسائل النقل، المدارس، الجامعات إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، واستعمال الكمامات مع ترك مسافات التباعد الإجتماعي.

وأكد أنه سيتم فتح مصالح جديدة في المستشفيات إذا شهدنا عودة ارتفاع عدد الإصابات.